23.11.2019, 09:11
ВИДЕО | С днем рождения, Delfi! Смотрите, как менялась главная страница новостного портала в течение 20 лет(33)
Самый популярный — и, возможно, ваш любимый — новостной портал Эстонии Delfi отмечает свое 20-летие. Смотрите, как за эти года успела поменяться главная страница Delfi!
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