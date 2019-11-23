23.11.2019, 09:11

ВИДЕО | С днем рождения, Delfi! Смотрите, как менялась главная страница новостного портала в течение 20 лет

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Самый популярный — и, возможно, ваш любимый — новостной портал Эстонии Delfi отмечает свое 20-летие. Смотрите, как за эти года успела поменяться главная страница Delfi!

Delfi впервые "начал вещание" 23 ноября 1999 года ровно в 10:30.

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