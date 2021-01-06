ВИДЕО | С четверга изменится организация движения на столичной развязке Вяо
С четверга, 7 января, изменится организация дорожного движения на разязке Вяо, что на въезде в Таллинн по Петербургскому шоссе.
С четверга, 7 января, изменится организация дорожного движения на разязке Вяо, что на въезде в Таллинн по Петербургскому шоссе.
Изменения в организации движения будут следующие:
- движение по Петербургскому шоссе в сторону города направляется по новой дороге, построенной между Раху теэ и Вяо теэ;
- находящаяся на Петербургском шоссе в сторону города автобусная остановка "Lagedi tee" переносится на 300 метров в сторону города;
- место левого поворота в сторону Нарвы и Таллиннской окружной дороги переносится на 450 метров в сторону города.
Департамент шоссейных дорог просит участников дорожного движения быть внимательными и следить за временными знаками организации движения.
Перестройка развязки Вяо завершится поздней осенью 2021 года.
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