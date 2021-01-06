ВИДЕО | С четверга изменится организация движения на столичной развязке Вяо

Изменения в организации движения будут следующие:

- движение по Петербургскому шоссе в сторону города направляется по новой дороге, построенной между Раху теэ и Вяо теэ;

- находящаяся на Петербургском шоссе в сторону города автобусная остановка "Lagedi tee" переносится на 300 метров в сторону города;

- место левого поворота в сторону Нарвы и Таллиннской окружной дороги переносится на 450 метров в сторону города.

Департамент шоссейных дорог просит участников дорожного движения быть внимательными и следить за временными знаками организации движения.

Перестройка развязки Вяо завершится поздней осенью 2021 года.