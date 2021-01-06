06.01.2021, 16:50

ВИДЕО | С четверга изменится организация движения на столичной развязке Вяо


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ВИДЕО | С четверга изменится организация движения на столичной развязке Вяо
Скриншот

С четверга, 7 января, изменится организация дорожного движения на разязке Вяо, что на въезде в Таллинн по Петербургскому шоссе.

Изменения в организации движения будут следующие:

- движение по Петербургскому шоссе в сторону города направляется по новой дороге, построенной между Раху теэ и Вяо теэ;

- находящаяся на Петербургском шоссе в сторону города автобусная остановка "Lagedi tee" переносится на 300 метров в сторону города;

- место левого поворота в сторону Нарвы и Таллиннской окружной дороги переносится на 450 метров в сторону города.

Департамент шоссейных дорог просит участников дорожного движения быть внимательными и следить за временными знаками организации движения.

Перестройка развязки Вяо завершится поздней осенью 2021 года.

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