ВИДЕО | Русскоязычным жителям нужно больше информации. Министры рассказали о ситуации в стране

В конференции приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр здоровья и труда Танель Кийк и министр обороны Калле Лаанет.

Каллас сообщила, что правительство приняло ряд важных решений. Например, была одобрена поправка к закону об иностранцах, по которой теперь можно будет обжаловать вынесенные государством решения по визам. Также было выделено 3 млн евро на новое расследование гибели парома Estonia, которое будет осуществляться при помощи роботов. Что касается ситуации с Навальным в России, Каллас сказала, что Европа ни в коем случае не должна оставаться в стороне.

”Заболеваемость по-прежнему высокая”, — отметила Каллас, говоря об эпидемиологической ситуации.

Танель Кийк в свою очередь подчеркнул, что ситуация стабилизировалась, но уровень этой стабилизации специалистов не устраивает. Вызывает опасение и количество госпитализированных. Это число нужно снижать, чтобы восстановить плановое лечение в полном объеме. Министр отметил, что Эстония все это время прилагала все усилия, чтобы держать сферу образования открытой. Именно поэтому в скором времени начнется вакцинация учителей.

Кроме того, Кая Каллас сообщила, что вчера было совершено нападение на одного из членов Научного совета. Принимая во внимание и случай с Лутсар, по словам Каллас, необходимо усилить защиту членов совета.

Калле Лаанет сказал, что вчера посетил Ида-Вирумаа и очень важно донести важность вакцинации и до жителей этого региона. Он подчеркнул, что русскоязычных жителей нужно информировать больше. ”Мы должны предоставлять русскоязычным людям больше информации, чем остальным”, — отметил министр.

Смотрите запись пресс-конференции!

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