ВИДЕО RusDelfi | Жители Кохтла-Ярве возмущены неприятным запахом в городе. Мэр рассказала о сроках решения проблемы

Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко признает, что такая проблема существует. Запах исходит от предприятия Viru Keemia Grupp, которое работает вблизи жилого фонда.

”Когда происходят какие-то выбросы у них, то роза ветров расположена таким образом, что в нашем северном микрорайоне этот запах бывает. Они, конечно, мониторят постоянно эту проблему. И постоянно посылают нам информацию. И, конечно, они вкладывают большие инвестиции для того, чтобы ставить какое-то очистное оборудование, и улучшают технологический процесс”, — говорит Янченко, которая отмечает, что данная проблема не решается двумя-тремя днями. По ее словам, это длительный процесс и город работает над этой проблемой.

Второе предприятие, из-за которого возникают проблемы с запахом — это очистные сооружения Järve Biopuhastus.

”У этого предприятия есть иловые поля. Вот когда они сушат иловые поля, ворошат этот ил, чтобы он высох, вот тогда тоже бывает запах. Но эта проблема в ближайшие годы будет решена, поскольку у них уже есть проект, как осуществлять это в закрытом помещении с уловителями этого запаха. Сегодня решается вопрос инвестиций”, — заверяет мэр Кохтла-Ярве.