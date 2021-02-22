22.02.2021, 18:04

ВИДЕО RUSDELFI | В Маарду самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 в Эстонии. Жители города: ”Ну и что?”


корреспондент, монтаж
Киур Каасик
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EST

В настоящий момент в 15-тысячном Маарду самый высокий уровнь заболеваемости коронавирусом — 470 человек. Показатель заболеваемости в этом городе равняется 2900, тогда как средний по Эстонии немногим выше 700. Журналисты RusDelfi поинтересовались у жителей Маарду, в курсе ли они о ковид-ситуации в городе и как к этому относятся.

”Да, вчера внук сказал. Ну и что?” — задает встречный вопрос женщина, которая при этом утверждает, что коронавируса не боится. Почему именно в Маарду такой высокий показатель заболеваемости, она не знает. Прививку от COVID-19 женщина делать не собирается. ”Не верю я им”, — поясняет она.

Молодой человек тоже в курсе, что в Маарду самая высокая заболеваемость коронавирусом, и тоже не пониманиет, с чем это связано. На вопрос, будете ли делать прививку от COVID-19, он отвечает: ”Может быть”. А вот какой вакцине отдать предпочтение, по словам мужчины, этот вопрос придется еще изучить.

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”Все работают в Таллинне. И туда везут и оттуда везут”, — пытается разобраться в причинах проблемы еще один собеседник корреспондента RusDelfi.

В разговоре с корреспондентами одна женщина признается, что уже вакцинирована, но при этом не скрывает, что все же еще опасается вируса. Почему в Маарду такой высокий показатель заболеваемости? ”Не могу сказать, повсюду ужасно много. Это не только в Маарду”, — подмечает она.

От ее землячки слышим мнение, что причина высокого распространения ковида кроется в том, что многие люди ходят без масок. Так собеседница признается, что боится коронавируса, однако по поводу планов вакцинации женщина ответить затруднилась, еще не решила.

Один из респондентов уверен, что сложившееся ситуация в городе связана ”с безответственностью некоторых людей”. Он тоже отмечает, что люди мало носят маски. ”Учет идет на душу населения. Маарду — относительно небольшой город. В Маарду зарегистрировано гораздо меньше людей, чем живет на самом деле”, — рассуждает он о причине высокого показателя.

В конце прошлого года самый высокий показатель заболеваемости наблюдался в Силламяэ, где тоже, как и в Маарду, преимущественно русскоговорящее население. Он не исключает, что причина может крыться в русском ”авось” — может быть пронесет. Также он не исключает, что причина в пожилых людях, которые думают, что это их не коснется.

Во время опроса у маардуского Maxima XX корреспонденты Delfi наблюдали большое количество людей, которые заходили и выходили из магазина в масках. Правда, опрос длился около 15 минут.

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