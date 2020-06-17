ВИДЕО RusDelfi | Продавцы на рижском рынке: эстонские перекупщики уже сметают клубнику

Однако как показывает практика, были случаи, когда купленную в Латвии клубнику везли на эстонские рынки и продавали ее здесь под видом местной. Журналисты издания Maaleht на прошлой неделе посетили рынок в Тарту, где обнаружили в продаже эстонскую клубнику по цене 5 €/кг.

На вопрос журналиста, с какого хутора ягоды, последовал ответ: с хутора Хааслава. Два других продавца тоже утверждали, что предложенная ими за 12 евро эстонская клубника с того же хутора. Но такого выращивающего клубнику хутора в Эстонии нет.

Рижане говорят, что летом рынок часто посещают и туристы из Эстонии, которые покупают клубнику ящиками. С открытием границ уже появились первые покупатели.

О том, сколько сейчас стоит клубника на рижском рынке — в видеорепортаже RusDelfi.

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