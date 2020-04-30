ВИДЕО RusDelfi | Посол РФ: празднование Дня Победы и акция "Бессмертный полк" в Эстонии переносятся

Петров не стал говорить, сколько стоил ремонт, однако он не скрывает, что это “немалая сумма”.

“Мы, ныне живущие, обязаны защищать память, погибших героев. Вопрос: разве дело только в деньгах? — спрашивает посол. — Я считаю, что это наша прямая обязанность. Особенно это чувствуешь, находясь здесь, глядя на эти надгробные плиты”.

К сегодняшнему дню был произведен первый этап ремонтных работ. Помимо монумента, были отреставрированы 100 надгробий с именами бойцов Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Посол отмечает, что реставрационные работы начались вовремя. По его словам, если бы ремонт отложили еще на два-три года, то начинать его было бы гораздо сложнее.

Тем не менее Петров выразил надежду, что окончательные реставрационные работы надгробий, под которыми покоятся красноармейцы на военном кладбище, закончатся в этом году.

В преддверии Дня Победы посол РФ призвал всех отказаться от посещения военных захоронений и Бронзового солдата. “Мы с пониманием относимся к чувствам, прежде всего ветеранов, которые из года в год традиционно приходят на Военное кладбище, чтобы возложить цветы к монументу Воину-Освободителю. Но мы, исходя из заботы о ветеранах, поддерживаем обращение мэрии Таллинна с призывом оставаться в эти дни дома”, — выражает солидарность столичным властям Петров.

Он отмечает, что праздники, приуроченные к 75-летию победы, не отменяются, а переносятся на более поздний срок. “Но нам еще представится возможность, когда спадет пандемия, встретиться и отметить знаковую в истории всей Европы и мира годовщину”, — заверяет Петров.

Празднование Дня Победы, а также проведение акции “Бессмертный полк” переносятся на неопределенную дату. “Мы с пониманием относимся к призыву Таллинна и других эстонских городов — оставаться в эти дни дома”, — говорит посол.

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