13.02.2020, 15:25

ВИДЕО RusDelfi | Как часто водители оставляют в машинах сумки и кошельки? Полиция провела рейд по парковкам

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Андрес Путтинг
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Полиция призывает автовладельцев не оставлять ценные вещи в машине. И чтобы предупредить водителей о потенциальной угрозе, в среду в Таллинне полиция организовала рейд, в рамках которого проверила припаркованные автомобили.

Беспокойство полиции оправданно. На протяжении всего рейда сотрудники полиции то и дело связывалась с владельцами авто и просили их по возможности быстрее убрать из салоны ценные вещи.

Люди в машинах на сиденьях оставляют телефоны, сумки, деньги. Все, что может привлечь преступников. Для профилактики безопасности полиция оставляла на машинах информационные буклеты.

Подполковник полиции, руководитель службы превенции и ведения производства по делам Кесклиннаского отделения полиции Елена Мирошниченко также призывает, чтобы автовладельцы, когда отлучаются всего на несколько минут, не оставляли включенным мотор.

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"Может случиться, что идущий мимо нетрезвый человек сядет в вашу машину, а потом совершит аварию. Хорошо, если без человеческих жертв — ущерб будет нанесен только имуществу. Но может случиться и так, что будут человеческие жертвы. В аварию могут попасть и дети", — предупреждает Мирошниченко.

По ее словам, подобный случай угона произошел несколько недель назад на территории Харьюского уезда.

Подробности в репортаже RusDelfi.

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