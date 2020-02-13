ВИДЕО RusDelfi | Как часто водители оставляют в машинах сумки и кошельки? Полиция провела рейд по парковкам

Беспокойство полиции оправданно. На протяжении всего рейда сотрудники полиции то и дело связывалась с владельцами авто и просили их по возможности быстрее убрать из салоны ценные вещи.

Люди в машинах на сиденьях оставляют телефоны, сумки, деньги. Все, что может привлечь преступников. Для профилактики безопасности полиция оставляла на машинах информационные буклеты.

Подполковник полиции, руководитель службы превенции и ведения производства по делам Кесклиннаского отделения полиции Елена Мирошниченко также призывает, чтобы автовладельцы, когда отлучаются всего на несколько минут, не оставляли включенным мотор.

"Может случиться, что идущий мимо нетрезвый человек сядет в вашу машину, а потом совершит аварию. Хорошо, если без человеческих жертв — ущерб будет нанесен только имуществу. Но может случиться и так, что будут человеческие жертвы. В аварию могут попасть и дети", — предупреждает Мирошниченко.

По ее словам, подобный случай угона произошел несколько недель назад на территории Харьюского уезда.

Подробности в репортаже RusDelfi.

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