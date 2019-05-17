17.05.2019, 11:31

ВИДЕО: Рийна Сиккут показала Марту Хельме средний палец. И пояснила его значение

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rus.delfi.ee
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В среду в эстонском парламенте прошел традиционный инфочас, на котором обычно на вопросы депутатов отвечает премьер-министр. Однако тогда его заменял министр внутренних дел Март Хельме. Наряду с ним ответы парламентариям давали также министр государственного управления Яак Ааб и министр культуры Тынис Лукас.

Представитель Парти реформ Урмас Круузе спросил у министра, как знак "ОК/ хорошего настроения" (кольцо из указательного и большого пальца руки), раскалывает общество. "Это ваше извращенное толкование", — ответил Март Хельме, добавив, что ни Юри Ратас, ни глава МИД Урмас Рейнсалу не требовали от EKRE взвесить отмену визита Марин Ле Пен.

Соцдем Рийна Сиккут объяснила Хельме-старшему, что у жестов имеются договорные значения, которые меняются со временем. В качестве примера она привела жест средним пальцем, т.н. Длинный Пеэтер, который считается крайне невежливым. "Либералы договорились, что это знак пальцами означает нечто другое, мы жестом "ОК" показываем знак хорошего настроения".

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