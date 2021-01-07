ВИДЕО | Рийгикогу: заседание по поправкам к закону о референдуме завершилось взаимными обвинениями

Комиссия пригласила всех предложивших поправки для дачи дополнительных разъяснений.

Уже во время заседания депутаты от оппозиции написали в социальных сетях, что им не дают говорить. А в перерыве после первых двух часов обсуждения как представители правящей коалиции, так и оппозиции рассказывали прессе, как противная сторона или препятствует заседанию, или нарушает регламент Рийгикогу.

Как мы вчера сообщали, сегодня на заседании комиссия решила дать каждому представившему предложение о внесении поправок депутату пять минут для дачи разъяснений. Депутатам, представившим более ста предложений, было дано семь минут. Фракция Социал-демократической партии получила 15 минут для представления 5800 поправок.

В 13.10 заседание комиссии должно было продолжиться. Но поскольку в помещении находились менее половины членов комиссии, депутаты от оппозиции заявили, что на сегодня заседание закончилось.

Затем в коридорах Рийгикогу произошла словесная дуэль между председателем комиссии Анти Пооламетсом (EKRE) и его заместителем Лаури Ляэнеметсом (СДПЭ), в ходе которой Пооламетс назвал своего зама революционным матросом ("Судя по красному галстуку"). На что Ляэнеметс заметил: "Революция происходит тогда, когда у кого-либо отнимают демократические права".

Председатель комиссии сообщил, что завтра заседание продолжится, но будет проходить ввиду коронавирусной опасности в интернет-среде.

На вопрос депутата от Партии реформ Ханно Певкура, намерен ли Пооламетс отключать микрофон тем, кто выходит за временной лимит, председатель комиссии ответил утвердительно.

Напомним, что к представленному фракцией Центристской партии Эстонии, фракцией Консервативной народной партии Эстонии и фракцией партии Isamaa проекту постановления Рийгикогу ”О проведении референдума по вопросам понятия брака” (288 OE) в срок было представлено 9317 поправок.

Проект прошел первое чтение в Рийгикогу 14 декабря.

Комиссия на своем вчерашнем заседании перенесла срок второго чтения проекта на пленарном заседании с 11 января на 13 января.