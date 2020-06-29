ВИДЕО | “Решение Хельме — глупое”. Строитель из Украины рассказал, как приехал в Эстонию в разгар пандемии

- Как Вам удалось въехать в страну во время пандемии, когда все границы закрыты?

- Это оказалось не так уж сложно, как я думал. Есть перевозчики, которые организуют этот процесс. Но он не такой, каким был раньше. Например, Ecolines, или другие прямые рейсы, не ходят. Самолеты тоже не летают. Но есть перевозчик, который везет транзитом через Беларусь и Литву. Самая большая трудность — по Украине транспорт не ходит. Мне нужно было из одного города перебраться в другой. Я искал попутки, BlaBlaCar. Таким образом я добрался в Луцк, где меня посадили на микроавтобус и довезли до границы с Беларусью. Саму границу проходили пешком. А уже в Беларуси нас ждал большой автобус на 50 мест. Вот на нем и доехали до Эстонии. Но цена не маленькая. 150 евро. С одной стороны, я понимаю этих ребят, потому что в комфортабельном, большом автобусе ехало всего 12 человек.

- Как проходили границы Украины? В СМИ появлялась информация, что Украина закрыла свои границы. Как она вас выпустила?

- Украина закрыла только авиаграницы. Да и в Беларуси границы не закрыты. На микроавтобусе доехали до Беларуси, свободно прошли границу. Беларусь прекрасно понимала, что мы идем транзитом, так как нас ждал автобус. В принципе, был еще вариант: можно было приехать в Беларусь, а потом из Минска самолетом добраться до Таллинна. Из Минска самолеты летают в Эстонию, но Цены, конечно, заоблачные: до Таллинна около 100 долларов, хотя расстояние между городами невеликое.

- При прохождении границы Украина-Беларусь приходилось давать взятки?

- Белорусы не берут взятки.

- А украинцы?

- Украинцы, наверное, берут. Я не знаю. У меня не было никаких причин для того, чтобы давать взятки.

- После приезда в Эстонию вам необходимо просидеть на карантине две недели. Соблюдаете режим?

- Да. Когда я только собирался сюда, то со своим шефом договаривался, что буду работать в загородном доме. Нужно было сделать крышу. Ну вот, я сейчас благополучно там живу и делаю крышу, ни с кем не общаюсь и прекрасно провожу время на карантине. Причем я не заполнял никаких бумаг по карантину. Когда мы пересекали границу между Литвой и Эстонией, там не было ни блокпоста, ни разграничения, ни полиции, никого и ничего. Только в Литве мы заполнили бумагу, что едем через нее транзитом. И все.