ВИДЕО | “Решение Хельме — глупое”. Строитель из Украины рассказал, как приехал в Эстонию в разгар пандемии

- Чем вы здесь занимаетесь? Какую работу выполняете?
- Работаю с двойным фальцем на крышах. Раньше, когда первый раз приехал в Эстонию, работал плотником на заводе по производству модульных домов. Это было более трех лет назад. Почти год отработал на заводе.
- Чтобы приехать в Эстонию, необходим вид на жительство. Без него бы не пустили, верно?
- Сейчас, во время пандемии, да. Я даже специально звонил в Департамент полиции и погранохраны, где сказали, что впускают в Эстонию только с ВНЖ.
- Вы знаете, с какими проблемами сталкиваются здесь ваши земляки?
- Проблема, как всегда, самая глобальная: поработал — а денег не дали. Но это, в основном, проблема нелегальных работников. Вторая проблема — это когда в Украине договаривались об одном, а по приезде сюда складывается несколько иная ситуация.
- Сколько вы зарабатывали на родине и сколько зарабатываете здесь?
- Это очень печальная история. Моя последняя зарплата в Украине составляла где-то 700 евро в месяц. И когда я получил первую зарплату здесь, она оказалась еще меньше — 600 евро.
- Тогда был ли смысл ехать сюда?
- Сейчас, конечно, он есть. Сегодня меньше чем за 7-8 евро в час никто не работает. Когда ты в командировке, там уже другие деньги — более интересные.
- Какие работами вы занимались в Украине и чем — здесь?
- В Украине я работал руками, только когда был студентом. До того, как попал в Эстонию, я занимался продажами, управлением продаж, управлением проектами. Потом у меня появилось хобби: я делал мебель из паллет.
Последняя моя работа — на предприятии, производившем стеклопакеты и каленое стекло. Это было тяжело, нервно, и нужно было как-то разгружаться. Поэтому оставалось два варианта: либо жестко бухать (тоже помогает, наверное, но печень не резиновая), либо заводить какое-то хобби “с руками”. Вот я и завел хобби.
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