14.06.2019, 17:37
ВИДЕО | Ремонта в самом деле будет достаточно? Экскурсия по «Теледому»
По словам заведующего хозяйственной частью телевизионного блока ERR Янара Вильде, время так называемого Теледома, сооруженного в прошлом веке, уже давно истекло, и риск несчастных случаев всё более возрастает.
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