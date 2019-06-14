ВИДЕО | Ремонта в самом деле будет достаточно? Экскурсия по «Теледому»

В то же время министр внутренних дел Март Хельме не видит необходимости строительства для Эстонского телевидения нового здания, а рекомендует ограничится ремонтом.

Посмотрите сами и сделайте вывод, можно ли спасти старое здание, или его время безнадежно ушло.