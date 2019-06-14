ВИДЕО | Ремонта в самом деле будет достаточно? Экскурсия по «Теледому»

По словам заведующего хозяйственной частью телевизионного блока ERR Янара Вильде, время так называемого Теледома, сооруженного в прошлом веке, уже давно истекло, и риск несчастных случаев всё более возрастает.
В то же время министр внутренних дел Март Хельме не видит необходимости строительства для Эстонского телевидения нового здания, а рекомендует ограничится ремонтом.
Посмотрите сами и сделайте вывод, можно ли спасти старое здание, или его время безнадежно ушло.
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