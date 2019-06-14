14.06.2019, 17:37

ВИДЕО | Ремонта в самом деле будет достаточно? Экскурсия по «Теледому»

 (1)
rus.delfi.ee
EST

По словам заведующего хозяйственной частью телевизионного блока ERR Янара Вильде, время так называемого Теледома, сооруженного в прошлом веке, уже давно истекло, и риск несчастных случаев всё более возрастает.

В то же время министр внутренних дел Март Хельме не видит необходимости строительства для Эстонского телевидения нового здания, а рекомендует ограничится ремонтом.

Посмотрите сами и сделайте вывод, можно ли спасти старое здание, или его время безнадежно ушло.

Читайте также:
Читайте также: