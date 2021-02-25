ВИДЕО | Рейнсалу предлагает сделать всем жителям Маарду тесты на антигены

Рейнсалу обращает внимание, что за последние две недели примерно у 3% жителей Маарду выявлен коронавирус. Ссылаясь на подсчеты экспертов, политик приводит данные: коронавирусом могут быть заражены примерно 10% горожан.

”Надо действовать решительно, чтобы была возможность всем жителям Маарду сделать экспресс-тесты на антигены (метод тестирования — прим.)”, — говорит Рейнсалу, отмечая, что у Департамента здоровья есть возможность открыть пункты тестирования в городе.

Он поясняет, что надо изолировать не людей, а вирус. В декабре прошлого года самые высокие кумулятивные показатели заболеваемости коронавирусом в Эстонии были в Силламяэ. Депутат убежден, что в данном случае проводить параллели не стоит, поскольку все жители Эстонии хорошо информированы о коронавирусе.

Что касается введения новых ограничений, о которых сегодня объявило правительство, то, по словам Рейнсалу, это решение было принято слишком поздно — надо действовать более решительно.

Комментируя свое отношение к российской вакцине ”Спутник”, Рейнсалу говорит, что Россия еще не подала документы для регистрации вакцины в ЕС. По его словам, вопрос использования российской вакцины политизированный. ”Я не являюсь поклонником ”Спутника””, — признается Рейнсалу.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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