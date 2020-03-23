ВИДЕО | Рейнсалу: 240 людей в 44 разных странах нуждаются в помощи, чтобы вернуться в Эстонию(12)
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу дает обзор ситуации с закрытием границ в Европе
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу дает обзор ситуации с закрытием границ в Европе
По словам Рейнсалу, с начала вызванного коронавирусом кризиса в МИД обратились уже около 2400 пребывающих за рубежом эстоноземельцев.
Число оказавшихся в ловушке сокращается, но случаи становятся все сложнее, и для поиска решений требуется время. Самые сложные ситуации, например, с Таиландом, Индонезией, Филиппинами и Перу.
Есть информация о 240 людях, которым нужна помощь. Они находятся в 44 разных странах. В основном по 5-10 человек в каждой стране.
Рейнсалу советует тем, кто находится в так называемых третьих странах попытаться попасть для начала хотя бы в Европу, так как оттуда уже легче добраться в Эстонию. Он подчеркнул, что обязательно нужно связаться с МИД.
Что касается работы в соседних странах, то пока ездить на работу возможно в Латвию и Швецию. Финляндия на прошлой неделе запретила маятниковую работу, а сейчас осуждаются дополнительные запреты передвижения внутри страны.
Рейнсалу добавил, что стоит иметь ввиду — возможности авиасообщения ухудшаются. Заявленные ранее регулярные рейсы уже могут не вылетать, а страны в основном используют свои авиапарки для проведения экстренных полетов.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Умерла мама убитого в Екатеринбурге 21-летнего парня
Врач из Италии описала последние минуты умирающих от коронавируса
Вскрылась другая причина высокой смертности от COVID в Италии
Лечение от коронавируса может разорить американцев