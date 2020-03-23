ВИДЕО | Рейнсалу: 240 людей в 44 разных странах нуждаются в помощи, чтобы вернуться в Эстонию

По словам Рейнсалу, с начала вызванного коронавирусом кризиса в МИД обратились уже около 2400 пребывающих за рубежом эстоноземельцев.

Число оказавшихся в ловушке сокращается, но случаи становятся все сложнее, и для поиска решений требуется время. Самые сложные ситуации, например, с Таиландом, Индонезией, Филиппинами и Перу.

Есть информация о 240 людях, которым нужна помощь. Они находятся в 44 разных странах. В основном по 5-10 человек в каждой стране.

Рейнсалу советует тем, кто находится в так называемых третьих странах попытаться попасть для начала хотя бы в Европу, так как оттуда уже легче добраться в Эстонию. Он подчеркнул, что обязательно нужно связаться с МИД.