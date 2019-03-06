ВИДЕО: Реформисты начинают коалиционные переговоры с центристами. Каллас объяснила, почему не хочет связываться с соцдемами и Isamaa

Кая Каллас отметила, что одна из причин, почему они не хотят сотрудничать с соцдемами и Isamaa, кроется в том, каким образом закончилась их коалиция в прошлый раз.

Каллас отметила, что с Ратасом они обсудили вопрос коалиции довольно основательно.

”Позиция правления заключалась в том, что вместе с Центристской партией мы сможем сформировать для Эстонии стабильное правительство, которое будет в силах разрешить большие проблемы Эстонии. Вдвоем мы представляем большую часть избирателей Эстонии, что, несомненно, благоприятно скажется на сплоченности общества. Да, у нас с Центристской партией есть разногласия в мировоззрении, но в Эстонии всегда было коалиционное правительство и мы верим, что мы сможем достичь компромисса таким образом, чтобы были представлены интересны избирателей обеих партий”, — сказала Каллас.

”Мы желаем перейти к коалиционным договорам как можно быстрее”, — добавила она.

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