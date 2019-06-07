07.06.2019, 17:10
ВИДЕО | Редкое зрелище: на окраине Таллинна разгуливают три молодых лося
В среду один из любителей природы разместил в социальной сети Facebook видео, на котором видно, как по Какумяэ теэ разгуливают три лося.
В среду один из любителей природы разместил в социальной сети Facebook видео, на котором видно, как по Какумяэ теэ разгуливают три лося.
На проезжающие автомобили, животные прогуливавшиеся в районе Музея под открытым небом, реагировали без паники.
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