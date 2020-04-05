ВИДЕО | Ратас выступил с обращением к народу: ношение масок должно стать социальной нормой

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас призвал жителей страны носить защитные маски и научиться самостоятельно их изготавливать, а семейным врачам премьер-министр порекомендовал выписывать больше направлений на анализ и имеющим явные симптомы болезни людям, которые не входят в группу риска, пишет rus.err.

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Дорогие жители Эстонии!

Через неделю исполнится месяц с момента введения в Эстонии чрезвычайного положения. На сегодняшний день мы сделали более 21 000 тестов на коронавирус и определили с их помощью почти 1 100 инфицированных. Я выражаю глубочайшие соболезнования близким жертв COVID-19 и желаю крепкого здоровья всем, кто борется с этой болезнью.

Введенные ограничения и ответственное поведение людей помогли сохранить рост количества инфицированных в Эстонии на стабильном уровне. Надеемся, что в течение ближайших недель за этим последует и снижение заболеваемости. До победы над вспышкой вируса нам всем нужно вести себя таким образом, словно мы сами являемся носителями вируса. Мы должны избегать малейшей возможности передать его кому-то еще.

Поэтому приходящие почти каждый день сообщения о людях и компаниях, которые подрывают усилия всего нашего общества, вызывают серьезное беспокойство. Ни одна инициатива и ни одно собрание не стоят вероятности, что болезнь может незаметно распространиться во время их проведения. На болезненном примере многих стран мы видели, насколько велик этот риск.

Вы можете вернуться со встречи в компании внешне здоровым, но при этом принести смертельную болезнь более старшим членам вашей семьи или соседу, у которого плохое здоровье. Полученная от спутника инфекция может отправить в больницу и вас самих. За количеством зараженных, госпитализированных, нуждающихся в интенсивной терапии и отдавших свои жизни, стоят люди и семьи, живущие среди нас, чьи заботы и горе глубоки и реальны.

Уважаемые зрители!

Во время распространения коронавируса много говорилось о ношении и эффективности защитных масок и обычных масок для лица. В желании позаботиться о своем здоровье и о здоровье других нет ничего постыдного. Поэтому и в Эстонии ношение маски для лица в людных местах во время вспышек вируса также должно стать социальной нормой.