ВИДЕО | Ратас: в сфере безопасности и медицины сокращений не будет

Премьер-министр Юри Ратас отметил, что 50% пожилых людей и 23% населения в целом проживают на грани бедности, поэтому правительство по-прежнему намерено предпринимать шаги в направлении превращения второй пенсионной ступени в добровольную.

”Вторая тема это то, что правительство начинает сокращать. Мы неоднократно говорили, что в сфере безопасности, медицины мы сокращать не будем. Мы и в своей стратегии государственного бюджета не говорили о том, что надо сокращать. Мы говорили о том, что нужно сэкономить, но в определенным областях мы не согласны этого делать”, — продолжил Ратас. Он отметил, что более конкретно может будет говорить в сентябре, когда правительство приступит к обсуждению госстратегии на 2020 год.

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