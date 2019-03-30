30.03.2019, 15:33
ВИДЕО: Ратас сообщил, что партии не успеют одобрить коалиционный договор до начала работы нового созыва Рийгикогу
Председатель Центристской партии Юри Ратас сообщил, что центристы, Isamaa и EKRE не успеют одобрить коалиционный договор к 4 апреля, когда приступает к работе новый созыв Рийгикогу. Он добавил, что партии близки к заключению договора.
По словам Ратаса, переговоры продолжать в понедельник, вторник и среду, а министерские портфели будут распределены в последний день. Совет Центристской партии соберется 6 апреля, чтобы обсудить и одобрить договор.
Что касается предложения лидера Партии реформ Каи Каллас, которая она сегодня послала центристам, Ратас отметил, что такого предложения им не поступало сразу после выборов, а поступило лишь спустя три недели. Он отметил, что даже не ознакомился с содержанием письма Каллас.