ВИДЕО: Ратас сообщил, что партии не успеют одобрить коалиционный договор до начала работы нового созыва Рийгикогу

По словам Ратаса, переговоры продолжать в понедельник, вторник и среду, а министерские портфели будут распределены в последний день. Совет Центристской партии соберется 6 апреля, чтобы обсудить и одобрить договор.

Что касается предложения лидера Партии реформ Каи Каллас, которая она сегодня послала центристам, Ратас отметил, что такого предложения им не поступало сразу после выборов, а поступило лишь спустя три недели. Он отметил, что даже не ознакомился с содержанием письма Каллас.