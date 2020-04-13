ВИДЕО | Ратас: решение о том, продлевать чрезвычайное положение или нет, будет принято на следующей неделе

”На данный момент решение правительства таково, что чрезвычайное положение заканчивается 1 мая, если мы не решим иначе. Я думаю, что на эти вопросы мы исходя из научных данных и рекомендаций врачей сможем ответить 20-25 апреля, не раньше”, — сказал премьер.
”Мы видим, что происходит в таких крупных странах Европы, как Италия, Испания. А также маленьких странах, как Бельгия. О спаде эпидемии сейчас говорить не приходится”, — отметил Ратас и поблагодарил всех жителей Эстонии, которые следуют рекомендациям правительства.
О том, что чрезвычайное положение будет продлено, днем ранее заявили партнеры Ратаса по коалиции - министры внутренних дел и экономики Март и Мартин Хельме.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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