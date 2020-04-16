ВИДЕО | Ратас распорядился удалить неудачную партийную рекламу и изъять газету центристов из оборота

Центристская партия закупила в Facebook площадь для рекламы нового номера партийной газеты Kesknädal, на первой полосе которой была размещена информация о том, как партия поддерживает нуждающиеся в помощи сферы общественной жизни. В полдень лидер партии премьер-министр Юри Ратас назвал рекламу неправильной. Газета распространяться не будет.
Партия на первой полосе газеты перечисляла многомиллионные суммы, которыми будут поддержаны сельская жизнь, культура, спорт, медицина, предприятия и местные самоуправления.
Однако в публикации не было обращено внимание на то, что эта помощь идет не из партийной кассы, а из государственных средств, то есть из кармана налогоплательщика.
Сегодня в полдень на пресс-конференции правительства Юри Ратас признал, что речь идет об ошибочной рекламе. "Мы имеем дело с народными деньгами. Я извиняюсь перед народом и распорядился снять эту рекламу", — сказал он. Однако еще в 12.44 в Facebook можно было пост с рекламой можно было увидеть.
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Важные телефонные номера:
1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
Китайский медик рассказал, что еще нужно делать, кроме мытья рук
Выпадала розетка: Муж придумал, как закрепить ее без саморезов
Ставим содовую смесь в духовку: через минуту внутри как новая
Как карантин постепенно "отпускает" литовский бизнес