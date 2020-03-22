ВИДЕО | Ратас призвал к бдительности: на самом деле носителей вируса значительно больше(4)
В воскресенье, 22 марта,телеканал ETV+ показал обращение премьер-министра Юри Ратаса с синхронным переводом на русский язык. Его опубликовал портал rus.err.
В воскресенье, 22 марта,телеканал ETV+ показал обращение премьер-министра Юри Ратаса с синхронным переводом на русский язык. Его опубликовал портал rus.err.
"К сожалению, мы должны быть готовы, что число заразившихся в ближайшие дни еще вырастет. На самом деле носителей вируса значительно больше, у многих людей просто еще не проявились симптомы, а у кто-то, чувствуя небольшое недомогание, даже и не подозревает, что у него коронавирус. В то же время они могут непреднамеренно заразить других", — заявил Юри Ратас в телеобращении.
"Самое важное — защищать пожилых, страдающих хроническими болезнями и других людей со слабым здоровьем", — добавил Ратас.
"Сейчас по всей Эстонии мы значительно расширили возможность тестирования на коронавирус. Но по-прежнему важно сосредоточиться на группах риска. В то же время открыта возможность для тестирования всем, кто получит направление от семейного врача", — отметил премьер-министр.
Ратас призвал следить всех за здоровьем и соблюдать правила гигиены.
"Неудобно проводить дни и недели в домашних стенах, но это необходимо для защиты жизни и здоровья как вас лично, так и ваших знакомых. Давайте потерпим. Лучше быть чересчур осторожным, чем потом сожалеть. Только так мы сможем одержать совместную победу над эпидемией", — подчеркнул Ратас.
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