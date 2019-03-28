ВИДЕО | Ратас: при нынешнем темпе к субботе коалиционные договоры не закончатся

Он отметил, что его беспокоит вопрос снижения рейтингов партии и недовольство ее сторонников возможной коалицией с EKRE. Эта тема обсуждалась и в правлении партии, но для возобновления переговоров с Партией реформ это недостаточная причина.

”Неважно, где Юри Ратас работает: в правительстве, Рийгикогу или вне сектора”, — сказал он и добавил, что нужно стоять за свои обещания и поэтому переговоры с EKRE и Isamaa продолжатся.

”Бывший председатель партии Каи Каллас (Андрус Ансип — прим.ред.) уже быстро умерил ее пыл (заявление о готовности во имя коалиции с центристами уступить место премьера Юри Ратасу — прим.ред.), — отметил Ратас. — Мне вспоминаются слова Каи Каллас за несколько недель до выборов о том, что Юри Ратас для ее правительства некомпетентен, что она этих министерских кресел не видит. Вряд ли за несколько недель этот настрой изменился”.