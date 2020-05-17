17.05.2020, 21:09

ВИДЕО | Ратас предостерег о возможности второй волны эпидемии: миру нужно научиться жить с коронавирусом

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ВИДЕО | Ратас предостерег о возможности второй волны эпидемии: миру нужно научиться жить с коронавирусом
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В воскресенье вечером премьер-министр Юри Ратас выступил c обращением к жителям Эстонии на тему прекращения чрезвычайного положения, пишет rus.err.ee.

"Мы, как общество, так и каждый по отдельности, приложили усилия ради того, чтобы взять под контроль распространение коронавируса в Эстонии. […] Однако отмена чрезвычайного положения не означает возврата к нашей нормальной жизни. Хотя число зараженных и нуждающихся в больничном лечении людей значительно сократилось, каждый день продолжают поступать сообщения о новых заболевших. Я желаю всем им успешного выздоровления", — сказал Ратас.

"Нам нужно сохранять бдительность, чтобы предотвратить новую волну заболеваний, которая неизбежно повлечет за собой новые проблемы и новые ограничения. Миру нужно научиться жить с коронавирусом, пока мы не найдем подходящее лекарство или вакцину от него. Поэтому некоторые меры предосторожности будут действовать и дальше", — сказал он.

"Наиболее важной из этих мер является уже знакомое правило 2+2, которое позволяет избегать близких контактов и лишает вирус возможности неконтролируемого распространения. Безусловно, у нас должна остаться привычка часто и тщательно мыть руки и, если возможно, использовать маски и дезинфицирующие средства. Также очень важно, чтобы сейчас и в будущем мы в случае заболевания всегда оставались дома, занимаясь повседневными делами без риска для своего здоровья и здоровья окружающих. Каждому из нас нужно принять все возможные меры, чтобы каждая жизнь была в безопасности. Это так просто и так необходимо", — добавил глава правительства.

"Вместо того, чтобы просто оставаться дома, наша общая цель теперь — оставаться здоровыми. Пожалуйста, давайте задумаемся об организации нашей повседневной жизни, чтобы мы могли избегать опасности заболевания на рабочих местах, во время свободного времени или при выполнении других необходимых действий. Если все будут так себя вести, то распространение вируса по-прежнему останется под нашим контролем. В то же время, как в области здравоохранения, так в государстве в целом, мы делаем необходимые приготовления, чтобы быть лучше готовыми к будущим кризисам, — добавил премьер-министр Юри Ратас. — Я желаю всем нам прекрасной весны и приятного лета, чтобы мы могли безопасно отдохнуть и восстановить силы. По возможности, давайте отдыхать в прекрасной Эстонии, тем самым поддерживая наши предприятия и экономику, защищая наших родных и близких".

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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