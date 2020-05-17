ВИДЕО | Ратас предостерег о возможности второй волны эпидемии: миру нужно научиться жить с коронавирусом

"Мы, как общество, так и каждый по отдельности, приложили усилия ради того, чтобы взять под контроль распространение коронавируса в Эстонии. […] Однако отмена чрезвычайного положения не означает возврата к нашей нормальной жизни. Хотя число зараженных и нуждающихся в больничном лечении людей значительно сократилось, каждый день продолжают поступать сообщения о новых заболевших. Я желаю всем им успешного выздоровления", — сказал Ратас.

"Нам нужно сохранять бдительность, чтобы предотвратить новую волну заболеваний, которая неизбежно повлечет за собой новые проблемы и новые ограничения. Миру нужно научиться жить с коронавирусом, пока мы не найдем подходящее лекарство или вакцину от него. Поэтому некоторые меры предосторожности будут действовать и дальше", — сказал он.

"Наиболее важной из этих мер является уже знакомое правило 2+2, которое позволяет избегать близких контактов и лишает вирус возможности неконтролируемого распространения. Безусловно, у нас должна остаться привычка часто и тщательно мыть руки и, если возможно, использовать маски и дезинфицирующие средства. Также очень важно, чтобы сейчас и в будущем мы в случае заболевания всегда оставались дома, занимаясь повседневными делами без риска для своего здоровья и здоровья окружающих. Каждому из нас нужно принять все возможные меры, чтобы каждая жизнь была в безопасности. Это так просто и так необходимо", — добавил глава правительства.

"Вместо того, чтобы просто оставаться дома, наша общая цель теперь — оставаться здоровыми. Пожалуйста, давайте задумаемся об организации нашей повседневной жизни, чтобы мы могли избегать опасности заболевания на рабочих местах, во время свободного времени или при выполнении других необходимых действий. Если все будут так себя вести, то распространение вируса по-прежнему останется под нашим контролем. В то же время, как в области здравоохранения, так в государстве в целом, мы делаем необходимые приготовления, чтобы быть лучше готовыми к будущим кризисам, — добавил премьер-министр Юри Ратас. — Я желаю всем нам прекрасной весны и приятного лета, чтобы мы могли безопасно отдохнуть и восстановить силы. По возможности, давайте отдыхать в прекрасной Эстонии, тем самым поддерживая наши предприятия и экономику, защищая наших родных и близких".