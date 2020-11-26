ВИДЕО | Ратас попросил работодателей разрешить удаленную работу, Кийк предостерег об ограничении планового лечения

Юри Ратас начал с того, что попросил всех работодателей позволить своим работникам перейти на удаленную работу, так как уровень заражения коронавирусом возрастает, и это происходит везде, где есть скопление людей.

"Мы движемся в сторону кризиса в сфере здравоохранения. Несмотря на установленные ограничения, курс не поменялся", — предостерег Танель Кийк.

"Ощущение опасности у людей повысилось. Сейчас 70% людей понимают, что ситуация критическая. Выросло и число тех, кто выполняет правила, то есть носит маски. От себя лично хочу поблагодарить тех, кто ответственно следовал правилам. Прошу людей задуматься, к каким акциям стоит присоединяться, а к каким нет", — добавил Кийк.

Кийк сказал, что ни один пациент, нуждающийся в госпитализации, не останется на улице. Однако может случиться так, что придется ограничивать доступность планового лечения, констатировал министр.

"К концу недели госпитализированы более 200 человек, на следующей неделе — ближе к 300, а к Рождеству положительный сценарий — 400 человек. Это в двое больше, чем во время весеннего пика. Если у нас не будет медицинского персонала, чтобы лечить людей, то не будет пользы и от закупаемого оборудования", — объяснил Кийк.

Урмас Рейнсалу добавил, что до введения ограничений коэффициент заражения R (сколько других людей может заразить один человек) составлял 1,25. Согласно прогнозам, если в рождественское время R будет составлять 1,1, то это означает 500 новых случаев заражения в день, а если R будет равен 1,3 — то целая 1000.

"Мы бежим наперегонки со временем, время не на нашей стороне. Для предотвращения распространения вируса нужно общаться как можно с меньшим количеством народа и носить маски", — подчеркнул Рейнсалу.

Что касается протеста против обязательного ношения масок, Ратас отметил, что сейчас разрешены массовые мероприятия с 500 участниками и при желании люди могут собраться на демонстрацию выразить свое мнкение, но на таком мероприятии очень легко заразиться.

Кийк отметил, что коронавирус после этого протеста на спад не пойдет, поэтому ничего хорошего ожидать не стоит.