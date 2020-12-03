ВИДЕО | Ратас: покуда я состою в правительстве, запрета на аборты в Эстонии не будет

”Я ни в коем случае не поддерживаю в эстонском обществе запрета на аборты. Покуда Юри Ратас и Центристская партия входят в правительство, никакого запрета на аборты в эстонском обществе не будет”, — заявил Ратас. Что же касается просто ограничений, то Ратас сказал, что этот вопрос относится больше к юрисдикции Министерства социальных дел, но правительство не обсуждало это и не планировало обсуждать.

Напомним, что, как мы писали ранее, правительственная коалиция выделила выступающему против абортов MTÜ Elu Marss в общей сложности 171 000 евро.

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