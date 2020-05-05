05.05.2020, 17:41

ВИДЕО | Ратас отвечает на вопросы пользователей Facebook

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EST

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в прямом эфире на Facebook отвечает на вопросы пользователей соцсети. Присоединяйтесь, вы тоже можете задать вопрос.

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