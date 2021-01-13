ВИДЕО | Ратас: обвинение очень серьезное. Отставка — единственно верный шаг

”Как я уже сказал вчера на пресс-конференции, насколько известно, среди подозреваемых по нынешнему делу нет ни одного человека, работающего в городской системе Таллинна”, — отметил Ратас.

На вопрос о том, почему он принял решение об отставке, Ратас ответил, что это — новый уровень в эстонской политике. ”Думаю, что это новая планка в эстонской политике и я считаю, что именно так и надо поступать. Речь идет об очень серьезном обвинении. Я уже говорил, что доверяю правоохранительным органам Эстонии, и поскольку генеральный секретарь Центристской партии и сама партия получили подозрение, этот шаг — принятие политической ответственности — является единственно верным”, — пояснил премьер.

Он отметил, что финансовое положение Центристской партии сейчас трудное, но она справится. По словам Ратаса, за время его председательства в партии многое изменилось, и многое еще должно измениться. ”И на этом пути изменений это [отставка] было единственно верным шагом, призванным показать, что партия действительно меняется”, — сказал он и добавил, что у него была возможность дождаться решения суда, но он посчитал это неправильным.

Останется ли он на посту председателя партии, Ратас не уточнил. ”Я спал всего два часа, это не обсуждалось”, — сказал он.