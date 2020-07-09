ВИДЕО | Ратас о заявлении Марта Хельме по поводу власти в Таллинне: это ерунда

В своей субботней речи на съезде Март Хельме сказал, что имел с Ратасом серьезный разговор, в ходе которого он сказал премьеру, что власть в Таллинне больше не в руках эстонцев. "Если мы сейчас откроем границы, то через пару десятков лет вся Эстония станет Ида-Вирумаа, и ты будешь не нужен, потому что они будут выбирать своих Кылвартов и Тоом", — сказал Хельме премьеру, имея в виду вопрос иностранной рабочей силы, по поводу которого, по его словам, правительство ломает копья.

"Пункт номер один: это ерунда. Пункт номер два: власть в Таллинне находится в руках избранного жителями городского собрания, и так установлено во всех 79 местных самоуправлениях", — сказал Ратас, комментируя сегодня заявление своего коалиционного партнера.

"Я не считаю, что должен личные разговоры людей комментировать через СМИ", — добавил он, назвав "личными разговорами" политическое заявление главы МВД, который является и ключевой фигуры коалиционной партии.

Хельме критиковал в субботу и второго коалиционного партнера центристов — Isamaa, а также председателя этой партии Хелира-Валдора Сеэдера. По словам премьер-министра, работе коалиции эти заявления не помешали, потому что острый вопрос иностранной рабочей силы нашел в понедельник решение. "Для всех это очень большой компромисс. Но правительство показало, коалиция показала, что может принимать решения, и это самое важное".

Ратас также добавил, что говорил с Хельме на тему его заявлений.