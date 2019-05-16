ВИДЕО | Ратас о сольном выступлении Хельме: правительство — не брак трех партий. Есть принципиальные различия в мировоззрении

"Партия реформ открыла ворота цирка. Это балаган, который происходит перед выборами в Европарламент. Поддержки избирателей не стоит просить таким образом, что идти выражать недоверие первому номеру другой партии", — отметил Ратас.

Например, покинувший Центристскую партию Раймонд Кальюлайд собирается поддержать в Рийгикогу вотум недоверия Партии реформ. Может ли еще какой-нибудь голос выпасть из коалиции? Ратас подчеркнул, что коалиция удержится. В последнее время намного больше Ратаса отклик от СМИ получает именно Март Хельме. Обсуждают ли эти высказывания между собой, в курсе ли Ратас. "В правительстве три партии. Правительство — это не брак, есть очень принципиальные различия в мировоззрении и в своих точках зрения. Но правительство формируют на основе того, о чем способны договориться".

На пресс-конференции правительства Delfi спросил у премьер-министра и о том, кто все-таки руководит правительством — Хельме или он. Ратас подчеркнул, что, разумеется, он.