ВИДЕО | Ратас — о пенсионной реформе: люди должны быть готовы смириться с более низкой пенсией в будущем

В мае 2018 года на пресс-конференции правительства Ратас заявил следующее о возможности пенсионной реформы:

"Я считаю, накопление пенсии заранее необходимо в стареющем обществе, в противном случае придется увеличить налоговую нагрузку будущих поколений, если мы хотим, чтобы соотношении пенсии к зарплате в будущем не уменьшилось", — говорил в 2018 году Ратас.

"Вторая ступень является частью государственной пенсии в Эстонии. Если сделать ее добровольной и использовать уже накопленные деньги, то люди должны быть готовы смириться с более низкой пенсией в будущем. Так как эстонские пенсии не чрезмерно высокие, то предложения, которые приведут или могут привести к сокращению пенсии, конечно же, неразумны", — заключил тогда премьер-министр.

На данный момент, к 2020 году, Юри Ратас полностью изменили свое мнение в отношении подобной пенсионной реформы, которая была основным предвыборным обещанием партии Isamaa.

Членам собрания Центристской партии Ратас сообщил, что целью пенсионной реформы является "гарантировать людям достойную пенсию по старости и уменьшить неравенство в обществе".

"Мы хотим сделать пенсионную систему боле гибкой и солидарной, чтобы она лучше отвечала потребностям и ожиданиям людей", — сказал Ратас во вторник.

Слова Ратаса о пенсионной реформе двухлетней давности остались на записи с пресс-конференции правительства с 4 октября 2018 года:

Videosoovitus! Peaminister Jüri Ratas hoiatab kõiki kavatsuste eest muuta pensioni II sammas vabatahtlikuks ja anda võimalus võtta juba sinna kogutud raha välja tarbimisse, sest see tooks kaasa madalamad pensionid tulevikus. Valitsuse pressikonverents 4.10.2018. pic.twitter.com/Z0P7AgmuoM — Toomas Mattson (@toomasmattson) January 28, 2020