29.01.2020, 10:10

ВИДЕО | Ратас — о пенсионной реформе: люди должны быть готовы смириться с более низкой пенсией в будущем

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TEGELIK VÕIDUMEES: Savisaarele esitatud süüdistused vabastasid Jüri Ratase jaoks tee Keskerakonna esimehe ja sealt edasi peaministri kohale.
TEGELIK VÕIDUMEES: Savisaarele esitatud süüdistused vabastasid Jüri Ratase jaoks tee Keskerakonna esimehe ja sealt edasi peaministri kohale.Foto: Ilmar Saabas

Лидер Центристской партии и премьер-министр Эстонии Юри Ратас настоящий хамелеон - он часто адаптируется под любую ситуацию, и если это в его интересах, меняет свою точку зрения на совершенно противоположную. Пенсионная реформа не исключение.

В мае 2018 года на пресс-конференции правительства Ратас заявил следующее о возможности пенсионной реформы:

"Я считаю, накопление пенсии заранее необходимо в стареющем обществе, в противном случае придется увеличить налоговую нагрузку будущих поколений, если мы хотим, чтобы соотношении пенсии к зарплате в будущем не уменьшилось", — говорил в 2018 году Ратас.

"Вторая ступень является частью государственной пенсии в Эстонии. Если сделать ее добровольной и использовать уже накопленные деньги, то люди должны быть готовы смириться с более низкой пенсией в будущем. Так как эстонские пенсии не чрезмерно высокие, то предложения, которые приведут или могут привести к сокращению пенсии, конечно же, неразумны", — заключил тогда премьер-министр.

На данный момент, к 2020 году, Юри Ратас полностью изменили свое мнение в отношении подобной пенсионной реформы, которая была основным предвыборным обещанием партии Isamaa.

Членам собрания Центристской партии Ратас сообщил, что целью пенсионной реформы является "гарантировать людям достойную пенсию по старости и уменьшить неравенство в обществе".

"Мы хотим сделать пенсионную систему боле гибкой и солидарной, чтобы она лучше отвечала потребностям и ожиданиям людей", — сказал Ратас во вторник.

Слова Ратаса о пенсионной реформе двухлетней давности остались на записи с пресс-конференции правительства с 4 октября 2018 года:

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