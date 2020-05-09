ВИДЕО | Ратас на Сааремаа: кризис преодолен, сосредоточимся на будущем

Премьер-министр Юри Ратас сказал сегодня во время посещения островов Сааремаа и Муху, что теперь, когда Эстония совместными усилиями всего общества преодолела кризис здравоохранения, мы можем осторожно сосредоточиться на строительстве нормальной жизни.
”Коронавирус так или иначе повлиял на всех жителей Эстонии. Особенно болезненно он сказался на островитянах, 26 из которых проиграли болезни в битве за жизнь. Хотя трудности еще не позади, настало время сосредоточиться на будущем и начать заниматься социальными и экономическими проблемами”, — сказал Ратас.
Кризис сильно сказался на островном предпринимательстве, поэтому государственная поддержка для нормализации ситуации крайне важна. Пакет экономической помощи предусматривает миллион евро на поддержку туристического сектора островов, микро и малые предприятия поддержат 500 тысячами евро, для поддержки доходной базы местных самоуправлений предусмотрен миллион евро и еще три миллиона — на инвестиции.
”Каждый человек может помощь перезапуску экономики. Хороший и простой способ — отдыхать этим летом на родине и потреблять эстонскую продукцию”, — привел пример премьер-министр.
По словам Ратаса, островитяне на протяжении всего кризиса продемонстрировали себя единой общиной. ”Выражаю признательность всем сторонам за приложенные усилия и за часто самоотверженную работу. Сотрудничество государства, местных самоуправлений, людей и предприятий было широким, это подтвердили мне на всех сегодняшних встречах. Конечно, мы получили ряд уроков, которые помогут нам быть более подготовленными к новым неожиданностям и лучше защищать жизнь и здоровье наших людей”, — сказал премьер-министр.
Он привел в пример Мухуское самоуправление, где система э-обучения во время кризиса заработала так хорошо, что ее можно будет и в дальнейшем использовать для защиты школьного коллектива в сезон вирусов. Развития требует система сбора данных, поскольку постоянные запросы одной и то же информации разными государственным учреждениям создали местным самоуправлениям бессмысленную административную нагрузку. Пересмотреть требуется также многие кризисные платы, которые связаны с запасами средств индивидуальной защиты и обучением их использованию.
Премьер-министр Ратас в течение дня встретился с волостным старейшиной Муху Райдо Лийтмяэ, председателем волостного собрания Айном Сааремяэлем, членами правления Сааремааской больницы Мяртом Кылли и Эдвардом Лаане, председателем правления Союза предпринимателей Робертом Паюсааром и Маргусом Пуустом, волостным старейшиной Мадисом Калласом, председателем волостного собрания Тийу Оро и членами сааремааской кризисной комиссии.
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