ВИДЕО | Ратас на Сааремаа: кризис преодолен, сосредоточимся на будущем

”Коронавирус так или иначе повлиял на всех жителей Эстонии. Особенно болезненно он сказался на островитянах, 26 из которых проиграли болезни в битве за жизнь. Хотя трудности еще не позади, настало время сосредоточиться на будущем и начать заниматься социальными и экономическими проблемами”, — сказал Ратас.

Кризис сильно сказался на островном предпринимательстве, поэтому государственная поддержка для нормализации ситуации крайне важна. Пакет экономической помощи предусматривает миллион евро на поддержку туристического сектора островов, микро и малые предприятия поддержат 500 тысячами евро, для поддержки доходной базы местных самоуправлений предусмотрен миллион евро и еще три миллиона — на инвестиции.

”Каждый человек может помощь перезапуску экономики. Хороший и простой способ — отдыхать этим летом на родине и потреблять эстонскую продукцию”, — привел пример премьер-министр.

По словам Ратаса, островитяне на протяжении всего кризиса продемонстрировали себя единой общиной. ”Выражаю признательность всем сторонам за приложенные усилия и за часто самоотверженную работу. Сотрудничество государства, местных самоуправлений, людей и предприятий было широким, это подтвердили мне на всех сегодняшних встречах. Конечно, мы получили ряд уроков, которые помогут нам быть более подготовленными к новым неожиданностям и лучше защищать жизнь и здоровье наших людей”, — сказал премьер-министр.

Он привел в пример Мухуское самоуправление, где система э-обучения во время кризиса заработала так хорошо, что ее можно будет и в дальнейшем использовать для защиты школьного коллектива в сезон вирусов. Развития требует система сбора данных, поскольку постоянные запросы одной и то же информации разными государственным учреждениям создали местным самоуправлениям бессмысленную административную нагрузку. Пересмотреть требуется также многие кризисные платы, которые связаны с запасами средств индивидуальной защиты и обучением их использованию.

Премьер-министр Ратас в течение дня встретился с волостным старейшиной Муху Райдо Лийтмяэ, председателем волостного собрания Айном Сааремяэлем, членами правления Сааремааской больницы Мяртом Кылли и Эдвардом Лаане, председателем правления Союза предпринимателей Робертом Паюсааром и Маргусом Пуустом, волостным старейшиной Мадисом Калласом, председателем волостного собрания Тийу Оро и членами сааремааской кризисной комиссии.

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