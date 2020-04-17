ВИДЕО | Ратас: Каймар Кару работал хорошо и был профессиональным министром

При этом Ратас отметил, что Кару хорошо выполнял свою работу, был профессиональным министром и у него нет к нему претензий.

Ратас сказал, что в пятницу вечером сделает президенту Керсти Кальюлайд предложение об отставке Кару и назначении на его место Рауля Сиема, который сейчас работает советником министра внутренних дел.

Премьер признал, что во время кризиса лучше подобных решений не принимать, но ”это желание одного из партнеров по коалиции. Согласно коалиционному договору, это место принадлежит EKRE, и они, безусловно, имеются право вносить коррективы, если (новый) кандидат подходит и премьер-министру”.

О точных причинах перестановки Ратас посоветовал спросить у EKRE, отметив, что это чисто политическое решение внутри партии.

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