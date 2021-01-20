ВИДЕО | Расследование по Porto Franco и ситуация с коронавирусом. Пресс-конференция таллиннской горуправы

Портал RusDelfi традиционно провел прямую видеотрансляцию пресс-конференции. В ней приняли участие — мэр Таллинна Михаил Кылварт, ведущий специалист отдела социальных дел и здравоохранения Энне Томберг и старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Энне Томберг о ситуации с коронавирусом:

Таллиннская неотложка сделала вчера более 250 выездов, госпитализировали 25 человек с COVID. Наша проблема — Ируский дом по уходу. Там много заболевших и среди клиентов, и среди персонала. К счастью, мы начали вакцинировать негативных клиентов.

Предстоит вакцинирование всех социальных работников, которые работают на дому. Заботимся о школах и учителях, у нас почти 5700 учителей, которых мы хотим вакцинировать в первую очередь.

Если я переболел, можно ли меня вакцинировать? — обычно возникает такой вопрос. Через 4 недели после первичных симптомов можно вакцинировать. Реакция на вакцину возникает в течение 30-40 минут, это скачки давления, тошнота, но это не очень большой отрицательный момент против вакцинации.

Михаил Кылварт — о народном бюджете:

Следует признать, что концепция народного бюджета вызвала интерес среди таллиннцев. Было представлено много идей и проектов, поступило на голосование 98 проектов по всему городу. В каждом районе будет выбрана только одна идея, несмотря на то, что голосование длится всего несколько дней, уже сейчас мы видим высокую активность (голосования будет длиться до 31 января). В каждом районе, в зависимости от количества жителей, будет определена квота, которая позволит нам считать голосование успешным. В Кристийне выполнено 123% от квоты, в Ласнамяэ и Мустамяэ — примерно по 60%, немного отстает Пирита. Но уже сейчас нужно думать о следующих предложениях и идеях, которые нужно выносить на следующий год.

Владимир Свет — об идеях народного бюджета:

Можно утверждать, что таллиннцы приняли проект народного бюджета. По состоянию на 9 утра среды проголосовало почти 5500 человек. Больше всего в абсолютных цифрах было в Пыхья-Таллинне, почти 1000 человек, в Ласнамяэ — более 900. Помимо возможности голосовать электронно, есть возможность голосовать и на бумаге, прийти в районную управу. Вскоре будут открыты мобильные пункты голосования.