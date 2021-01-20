ВИДЕО | Расследование по Porto Franco и ситуация с коронавирусом. Пресс-конференция таллиннской горуправы(2)
В среду, в 13.00 Таллиннская горуправа провела традиционную пресс-конференцию.
В среду, в 13.00 Таллиннская горуправа провела традиционную пресс-конференцию.
Портал RusDelfi традиционно провел прямую видеотрансляцию пресс-конференции. В ней приняли участие — мэр Таллинна Михаил Кылварт, ведущий специалист отдела социальных дел и здравоохранения Энне Томберг и старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.
Энне Томберг о ситуации с коронавирусом:
Таллиннская неотложка сделала вчера более 250 выездов, госпитализировали 25 человек с COVID. Наша проблема — Ируский дом по уходу. Там много заболевших и среди клиентов, и среди персонала. К счастью, мы начали вакцинировать негативных клиентов.
Предстоит вакцинирование всех социальных работников, которые работают на дому. Заботимся о школах и учителях, у нас почти 5700 учителей, которых мы хотим вакцинировать в первую очередь.
Если я переболел, можно ли меня вакцинировать? — обычно возникает такой вопрос. Через 4 недели после первичных симптомов можно вакцинировать. Реакция на вакцину возникает в течение 30-40 минут, это скачки давления, тошнота, но это не очень большой отрицательный момент против вакцинации.
Михаил Кылварт — о народном бюджете:
Следует признать, что концепция народного бюджета вызвала интерес среди таллиннцев. Было представлено много идей и проектов, поступило на голосование 98 проектов по всему городу. В каждом районе будет выбрана только одна идея, несмотря на то, что голосование длится всего несколько дней, уже сейчас мы видим высокую активность (голосования будет длиться до 31 января). В каждом районе, в зависимости от количества жителей, будет определена квота, которая позволит нам считать голосование успешным. В Кристийне выполнено 123% от квоты, в Ласнамяэ и Мустамяэ — примерно по 60%, немного отстает Пирита. Но уже сейчас нужно думать о следующих предложениях и идеях, которые нужно выносить на следующий год.
Владимир Свет — об идеях народного бюджета:
Можно утверждать, что таллиннцы приняли проект народного бюджета. По состоянию на 9 утра среды проголосовало почти 5500 человек. Больше всего в абсолютных цифрах было в Пыхья-Таллинне, почти 1000 человек, в Ласнамяэ — более 900. Помимо возможности голосовать электронно, есть возможность голосовать и на бумаге, прийти в районную управу. Вскоре будут открыты мобильные пункты голосования.
Михаил Кылварт - о внутреннем расследовании о строительстве Porto Franco:
Не очень хочется переходить от вареников к следующей теме. Обсуждается вопрос взаимоотношений Porto Franco с городом, но упускаются некоторые базовые моменты. Этот участок земли был продан городом для застройки 20 лет назад. Если бы сейчас рассматривался этот проект, то я бы его не поддержал, но это произошло 20 лет назад, предполагалось, что город снимает с себя обязанности по инвистициям в развитие этого района. Это не какой-то секретный бизнес, которому город помогает. Это один из самых дорогостоящих участков земли, который когда-либо был продан.
Что касается земли, на которую был наложен сервитут, то речь идет об участке земли, на котором можно строить дорогу. Речь идет об общественном месте. Машины ушли бы под землю, как мы все понимаем, всё, что уходит под землю увеличивает затраты, а наверху был бы построен променад. Что город предоставил Porto Franco – возможность инвестировать, чтобы построить общественные дороги.
Никогда не было обсуждения на уровне рыночной торговли. Не было обсуждения 800 тыс или 300 тыс, обсуждение было в контексте выбора методики правильного ценообразования. Что это означает? Земля, котора отдается под сервитут, то стоимость зависит от того, что будет построено: жилье или же это транспортная земля. Нельзя сказать, что процесс ценообразования был свободен от критики.
Могу сказать, что изначально процесс ценообразования не был до конца продуман. Можно признать и то, что в городе процессы принятия решений занимают слишком много времени. Но нельзя утверждать, что городу был нанесен ущерб. Город добился постройки дороги на городской земле, город получает дополнительные парковочные места, а в случае, если дорога не будет построена, то городу выплатят штраф, который в полтора раза превышает стоимость постройки дороги. Поэтому наши выводы заключаются в том, что процесс принятия решений был обычным, мы не выявили, чтобы на эти решения кто-то влиял извне, но это 100-процентно мы не можем за это отвечать, но это и не было нашей задачей. Эти выводы доступны, мы планируем акт внутреннего контроля опубликовать, чтобы все могли с ним ознакомиться.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
"Умирают не от COVID": вирусолог объяснил, почему гибнут люди
Солдат Азербайджана накрыл собой гранату, спасая взвод - видео
Ставим содовую смесь в духовку: через минуту внутри как новая
Умирая от КОВИД, медбрат успел записать это видео