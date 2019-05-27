ВИДЕО | Раймонд Кальюлайд в Европарламент не прошел. Продолжит ли он ”подрывную деятельность” в отношении коалиции?

Кальюлайд поблагодарил всех, кто проголосовал на этих выборах, вне зависимости от того, за кого человек отдал свой голос.

”Если анализировать результаты выборов в целом, то это, безусловно, был четкий вотум недоверия нынешней коалиции”, — сказал Кальюлайд Delfi непосредственно после оглашения результатов и добавил, что теперь важно, что произойдет дальше. ”Мне хотелось бы верить, что это будет четким сигналом, который дойдет до Дома Стенбока, Рийгикогу, эстонских партий, и из этого будут сделаны выборы. Сегодня (вчера — прим. ред.) люди сказали свое четкое нет этой коалиции”.

На вопрос о том, намерен ли Кальюлайд продолжать ”подрывную работу” в отношении правительства, политик ответил, что, безусловно, продолжит свою работу работу в парламенте. ”Завтра рабочий день. И завтра надо прийти и представлять интересы своих избирателей. Конечно, я буду отстаивать интересы тех людей во всей Эстонии, которые поддержали меня на этих выборах. Надо подумать, как это сделать наилучшим образом”.