27.05.2019, 10:30

ВИДЕО | Раймонд Кальюлайд в Европарламент не прошел. Продолжит ли он ”подрывную деятельность” в отношении коалиции?

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rus.delfi.ee
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Независимый кандидат Раймонд Кальюлайд получил на выборах 20 643 голоса, но в Европарламент не прошел. По его словам, несмотря на это, результат показывает, насколько сильна его поддержка.

Кальюлайд поблагодарил всех, кто проголосовал на этих выборах, вне зависимости от того, за кого человек отдал свой голос.

”Если анализировать результаты выборов в целом, то это, безусловно, был четкий вотум недоверия нынешней коалиции”, — сказал Кальюлайд Delfi непосредственно после оглашения результатов и добавил, что теперь важно, что произойдет дальше. ”Мне хотелось бы верить, что это будет четким сигналом, который дойдет до Дома Стенбока, Рийгикогу, эстонских партий, и из этого будут сделаны выборы. Сегодня (вчера — прим. ред.) люди сказали свое четкое нет этой коалиции”.

На вопрос о том, намерен ли Кальюлайд продолжать ”подрывную работу” в отношении правительства, политик ответил, что, безусловно, продолжит свою работу работу в парламенте. ”Завтра рабочий день. И завтра надо прийти и представлять интересы своих избирателей. Конечно, я буду отстаивать интересы тех людей во всей Эстонии, которые поддержали меня на этих выборах. Надо подумать, как это сделать наилучшим образом”.

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