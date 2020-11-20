ВИДЕО | Работники плачут, жители Ласнамяэ скорбят — бар “У Палыча” выставлен на продажу(37)
На продажу выставлено право аренды легендарного бара "У Палыча".
На продажу выставлено право аренды легендарного бара "У Палыча".
Корреспондент RusDelfi отправился в Ласнамяэ и узнал, что местные жители сожалеют о том, что бар, по всей видимости, закроет двери. Однако владельцы говорят, что это еще не конец.
Совладелец бара Татьяна Терещенко говорит, что решила уйти на отдых после почти 30-летней работы. По ее словам, постоянные клиенты ее спрашивают: “А что же мы без вас будем делать?”
“Больно и обидно. Жаль Татьяну Владимировну. Жаль прекрасный коллектив”, — говорит, роняя слезы повар Раиса.
Пожилой мужчина, который живет в доме по соседству от бара говорит, что заведение ему лично никогда не мешало.
По словам женщины, которая была клиентом “Палыча” еще с тех времен, когда он находился на Прийсле, в этом баре очень сильный костяк. “Он еще в советское время сплотился”, — отмечает она.
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