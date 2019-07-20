ВИДЕО | Прямо как в Валга: эстонская студентка поделилась самым ярким впечатлением от США

«Очень здорово было наблюдать целое медвежье семейство так близко. Это определенно можно назвать самым ярким моментом за все время, что я здесь», – отметила Катарийна Калда, участница программы Southwestern Advantage.

«Мы жили в местной семье на Аляске в городке под названием Игл-Ривер, примерно в 20 минутах от Анкориджа. Дом находился на опушке леса, в отдалении от соседних, – рассказала Калда. – Было примерно 10 вечера, когда снаружи послышались странные звуки. Мы сразу прибежали на кухню посмотреть, что происходит за окном».

«Семья, у которой мы жили, объяснила, что пару раз в год медведи забираются во двор несмотря на то, что на Аляске у всех очень высокие и крепкие заборы – именно для защиты от диких зверей, – отметила Калда. – Это были черные медведи, которые считаются более опасными, чем обычные бурые. Они меньше, но бегают быстрее».

Калда пояснила, что, добравшись до места назначения, первым делом она получила от местных жителей инструкции, как вести себя при встрече с дикими животными, потому что там их действительно много. «Например, передвигаясь в одиночку, нужно постоянно обозначать свое присутствие – разговаривать, петь, издавать какие-то еще звуки. Как правило, животные сами уходят с дороги».

Этим летом в программе Southwestern Advantage в США участвуют 375 студентов из Эстонии, работая в 23 штатах – от Аляски до Техаса и Калифорнии.

Как сообщал RusDelfi, жители Валга в этом году жалуются на нашествие медведей, которые ломают во дворах частных домов мусорные контейнеры.