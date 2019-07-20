20.07.2019, 09:30

ВИДЕО | Прямо как в Валга: эстонская студентка поделилась самым ярким впечатлением от США

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rus.delfi.ee
EST

Студентка из Эстонии, которая занимается продажей книг в штате Аляска (США) по программе Southwestern Advantage, обнаружила утром за окном кухни медведицу с двумя медвежатами.

«Очень здорово было наблюдать целое медвежье семейство так близко. Это определенно можно назвать самым ярким моментом за все время, что я здесь», – отметила Катарийна Калда, участница программы Southwestern Advantage.

«Мы жили в местной семье на Аляске в городке под названием Игл-Ривер, примерно в 20 минутах от Анкориджа. Дом находился на опушке леса, в отдалении от соседних, – рассказала Калда. – Было примерно 10 вечера, когда снаружи послышались странные звуки. Мы сразу прибежали на кухню посмотреть, что происходит за окном».

«Семья, у которой мы жили, объяснила, что пару раз в год медведи забираются во двор несмотря на то, что на Аляске у всех очень высокие и крепкие заборы – именно для защиты от диких зверей, – отметила Калда. – Это были черные медведи, которые считаются более опасными, чем обычные бурые. Они меньше, но бегают быстрее».

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Калда пояснила, что, добравшись до места назначения, первым делом она получила от местных жителей инструкции, как вести себя при встрече с дикими животными, потому что там их действительно много. «Например, передвигаясь в одиночку, нужно постоянно обозначать свое присутствие – разговаривать, петь, издавать какие-то еще звуки. Как правило, животные сами уходят с дороги».

Этим летом в программе Southwestern Advantage в США участвуют 375 студентов из Эстонии, работая в 23 штатах – от Аляски до Техаса и Калифорнии.

Как сообщал RusDelfi, жители Валга в этом году жалуются на нашествие медведей, которые ломают во дворах частных домов мусорные контейнеры.

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