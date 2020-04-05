ВИДЕО | Против вируса с иконой: православные священники совершили объезд Таллинна

Объезд Таллина начался в 12.15 с молебна в Храме в честь иконы Божией Матери ”Скоропослушница”. Крестный ход совершали на автомобиле.

На протяжении всего пути совершались молитвы, против распространения вируса и молитва Божьей матери "Скоропослушницы".

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