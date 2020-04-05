05.04.2020, 18:49
ВИДЕО | Против вируса с иконой: православные священники совершили объезд Таллинна
4 апреля митрополит Русской Православной церкви Евгений и епископ Сергий совершили объезд вокруг города Таллинна с иконой Божией Матери ”Скоропослушница”.
Объезд Таллина начался в 12.15 с молебна в Храме в честь иконы Божией Матери ”Скоропослушница”. Крестный ход совершали на автомобиле.
На протяжении всего пути совершались молитвы, против распространения вируса и молитва Божьей матери "Скоропослушницы".
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