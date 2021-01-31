ВИДЕО | Протесты в России: оппозиция считает воскресную акцию суперуспешной. Общее число задержанных превысило 4000

В российских городах в воскресенье, 31 января, проходят акции в поддержку находящегося под арестом оппозиционного политика Алексея Навального и других политзаключенных.
В полночь в Москве задержали пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш. Она отбывала девять суток административного ареста по делу о призывах к участию в несанкционированной акции протеста 23 января. За полчаса до истечения срока этого ареста, около 22.30 мск, ее повторно задержали прямо в спецприемнике, сообщила "Немецкая волна" со ссылкой на адвоката Ярмыш Вероника Полякова.
В ночь на 31 января в Москве была задержана сотрудница канала "Навальный LIVE" Софья Кащенко. Как сообщила в Twitter глава предвыборного штаба Любови Соболь Ольга Ключникова, ее забрали в ОВД "Коньково", не объяснив причин задержания.
Той же ночью, по сведениям Ключниковой, в Москве задержали еще одну сотрудницу канала "Навальный LIVE" — корреспондентку Александру Шапалину. Причиной задержания стали "жалобы от соседей". Ее доставили в ОВД по Гагаринскому району.
В 1.30 по московскому времени начальника штаба Алексея Навального в Архангельске Андрея Боровикова задержали по подозрению в оправдании нацизма. По информации телеканала "Дождь", причиной этому стал юмористический ролик на странице Боровикова в одной из соцсетей. В настоящий момент Боровиков задержан на 48 часов до суда. По статье об оправдании нацизма ему грозит штраф до двух тысяч рублей или арест на 15 суток.
2.00. Директор ФБК Иван Жданов сообщил журналистам, что получил уведомление СК о возбуждении дела о мошенничестве против Алексея Навального. Следствие утверждает, что большую часть многомиллионных пожертвований, поступающих на счет ФБК, оппозиционер потратил на личные цели, в том числе на поездки за границу.
05.00. По данным корреспондента "Новой газеты" во Владивостоке, на центральной площади города при морозе -19°C и ветре собралось около 70 протестующих. Сотрудников ОМОНа и журналистов пока больше. Сотрудники полиции требуют от собравшихся разойтись. Сам Алексей Навальный и его сторонники считают дело о мошенничестве политически мотивированным.
По информации "ОВД-Инфо", первым задержанным стал активист из Петропавловска-Камчатского Виктор Холманских. Он собирался развернуть плакат с требованием освободить Алексея Навального, но его задержали, а отпустили из отдела полиции примерно через час без протокола.
Во Владивостоке задержано уже около 20 человек.
6.00. Акции в поддержку Алексея Навального в Петропавловске-Камчатском и Магадане завершились. По данным "Новой газеты", на Камчатке на митинг вышли несколько десятков человек, в Магадане, по информации местного издания "Весьма", в протестной акции приняли участие около 50 человек.
По информации онлайн-издания "Медиазона", на центральной площади Хабаровска собрались несколько десятков человек. Там происходят выборочные задержания. В Благовещенске, по информации сайта "ОВД-Инфо", задержали журналиста "Радио Свобода" Андрея Афанасьева, который направлялся к месту проведения акции, но не дошел до него. Причиной задержания стала якобы полученная полицией ориентировка о краже. Сообщается, что Афанасьева доставили в отдел полиции №2.
В Южно-Сахалинске на протест в поддержку политзаключенных вышли около пятидесяти человек.
7.00. По данным Управления МВД РФ по Хабаровскому краю, из-за участия в несанкционированном массовом мероприятии в Хабаровске было задержано 13 человек. Всего, по официальным сведениям, в акции приняли участие 58 человек.
Во Владивостоке, по информации департамента внутренней политики, на митинг в поддержку политзаключенных вышли около 60 человек. Официальных данных о числе задержанных в этом городе пока нет.
Во Владивостоке участники акции после начала задержаний переместились на лед Амурского залива. Несколько сотен человек водили хороводы, скандировали лозунги и гуляли по льду.
При этом местный штаб Навального попросил людей не выходить на лед, поскольку это может быть опасно. Сотрудники полиции приехали к участникам акции на катере на воздушной подушке и попросили уйти со льда — но в итоге катер заглох рядом с гуляющими.
9.00. По данным Управления МВД по Хабаровскому краю, из-за участия в несанкционированном массовом мероприятии в Хабаровске было задержано 13 человек. Всего, по официальным сведениям, в акции приняли участие 58 человек.
Наше видео из Хабаровска: силовики перекрыли центральные улицы "в ходе учений" и включили громкую веселую музыку. Под нее задержали более 10 человек, в том числе журналистов. pic.twitter.com/SFvpnxTWK5
В Иркутске полицейские с двух сторон окружили около 300 протестующих, сообщает "МБХ медиа". Позже сотрудники полиции все-таки пропустили толпу, участники акции пришли к зданию областного правительства. Задержан иркутский активист Павел Харитоненко. Ему вменяется нарушение порядка организации акции.
Как сообщает "ОВД-Инфо", задержания участников акций начались в Иркутске, в Новокузнецке и в Кемерове. В Якутске больше 10 задержанных.
В Иркутске наши сторонники проводят митинг, несмотря на то, что их оцепили со всех сторон!
В Новосибирске в шествии приняли участие около 5000 тысяч человек, сообщает "Сибирь. МБХ медиа". За людьми следуют автозаки и ОМОН. Силовики перегородили Красный проспект, после чего шествие свернуло на Советскую улицу. Команда Навального поместила видео об этой акции.
10.00. В центре Екатеринбурга перекрыли площадь Труда, а из центральной станции метро "Площадь 1905 года" выгоняют всех пассажиров, пишет штаб Навального. После этого штаб частично изменил маршрут шествия. Издание Znak.com сообщает о прибытии на митинг политика и бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана. По данным издания, в городе задержан первый человек.
"ОВД-Инфо" сообщил о задержании шести человек в Барнауле и около 25 задержанных в Новосибирске.
В Санкт-Петербурге перекрыт центр города и закрыты станции метро, транспорт не работает, сообщает корреспондент DW.
В Челябинске начались жесткие задержания, сообщает Znak.com. Силовики задерживают отдельных демонстрантов, в ход идут дубинки. Поданным издания "Урал. МБХ Медиа", для разгона протестующих в этом городе привлекли спецназ.
Примерно за два часа до старта акции в Москве начались первые задержания. Четыре человека задержаны на Чистых прудах, пишет "МБХ Медиа". Из метро "Пушкинская" можно выйти только в одну сторону, площадь оцеплена.
11.00. Транспортный департамент Москвы предупредил о ситуативных закрытиях станций метро, а также напомнил о неработающих 7 центральных станциях.
В Уфе на улицы вышли более тысячи человек, параллельным курсом с протестующими идут полицейские, сообщило местное издание "КушТау on-line". По оценке "Эха Москвы в Уфе", на улицах города собрались не менее двух тысяч человек.
Во Владивостоке задержаны не менее 57 человек. Местный штаб Навального сообщил, что среди задержанных — заместитель председателя Приморского отделения парии "Яблоко" Марина Железнякова.
В Екатеринбурге шествие дошло до сквера у Театра драмы, в нем участвует не менее четырех тысяч человек, передает корреспондент "Медиазоны". Демонстранты начали скандировать: "Аквадискотека" и "Выпускай". После этого ОМОН, как и 23 января, оцепил весь сквер, тогда протестующие вновь спустились к набережной Исети и направились в сторону спорткомплекса "Динамо". Местное издание E1.ru указывает, что на митинг пришла свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. На акции включили песню Виктора Цоя "Перемен".
Всем привет. Начинаем собирать информацию о новых протестных выходных — со всей страны и в режиме прямого эфира pic.twitter.com/5QVlypoDV8
В Санкт-Петербурге выход на Невский проспект в районе метро "Гостиный двор" перекрыт металлическими ограждениями, отрядами Росгвардии и уборочной спецтехникой, передает корреспондент DW. По сообщениям гражданских активистов, такая же ситуация у других станций метро вдоль Невского проспекта.
Полиция полностью перекрыла проход на Лубянскую площадь в Москве. Все подходы к площади перекрыты несколькими кордонами полиции, проход пешеходов запрещен, однако проезд наземного транспорта пока не ограничен. На самой площади находятся силовики и пресса.
Штаб Навального в Москве сообщил о задержании в прямом эфире своего оператора.
По данным "ОВД-Инфо", по всей стране уже задержаны 465 человек, в том числе 108 — во Владивостоке, 82 — в Красноярске, 56 — в Новосибирске, 31 — в Новокузнецке и 27 — в Иркутске. В Москве задержаны девять человек, в Санкт-Петербурге — 2, отмечается далее.
12.00. По официальным данным, во Владивостоке задержаны около 100 человек. "В несанкционированном мероприятии на центральной площади Владивостока приняло участие более 50 человек, полиции удалось предотвратить митинг. На льду на Спортивной Набережной собралось около 150 человек, включая зрителей. Всего было задержано предварительно около 100 человек", — сообщил департамент внутренней политики Приморского края.
У метро "Красные ворота" в Москве собрались более 500 человек, задержаний пока нет, передает DW. Сообщется о задержании порядка 30 человек у метро "Сухаревская" в Москве.
Задержания начались и в Санкт-Петербурге у здания ТЮЗа. Собравшаяся толпа скандирует "Отпускай" и "Россия будет свободной". Задержанных провожают аплодисментами.
В центре Москвы в 12.35 на несанкционированную акцию вышли около 300 человек. Об этом этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента региональной безопасности Москвы.
Отмечается, что 200 человек находятся на Сухаревской площади и еще 100 у станции метро ”Красные ворота”.
13.00.В Казани на акцию протеста пришел министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов, сообщает сайт "Идель.Реалии". "Я пришел посмотреть, что за молодежь. Своими глазами увидеть, я думаю, что после мы все с вами обсудим", — заявил он. Местный штаб Навального сообщает о задержании своего сотрудника Алексея Боярова и перекрытии станции метро "Площадь Тукая".
Шествие в Москве начнется после 13 часов, чтобы у людей было время добраться до новых точек сбора, заявил штаб Навального.
По данным правозащитного интернет-портала "ОВД-Инфо", число задержанных на протестных акциях по всей России достигло 878, в Москве — 100, в Санкт-Петербурге — 10.
Отряды Росгвардии вытеснили участников акции солидарности с Навальным с Пионерской площади в Санкт-Петербурге. Митингующие направились по Звенигородской улице, но им опять преградили дорогу, передает корреспондент DW. По его информации, вооруженные силовики избивают молодых людей, задерживают и уводят в автозаки. Журналист Арсений Веснин сообщил в Telegram, что полицейские в районе Пионерской площади используют электрошокеры. По данным DW, электрошоковое оружие есть и у правоохранителей в столице России.
Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) задержан на акции в Санкт-Петербурге.
В Санкт-Петербурге на Сенной площади полиция применила газ. Это произошло после того, как участники акции попытались отбить задержанных, сообщает ”Фонтанка”.
Корреспондент ”Медузы” добавляет, что на Сенной площади силовики очень жестко избивают собравшихся дубинками.
14.00. Протестующие в российской столице движутся разрозненными группами. Общую численность митингующих оценить сложно. Плакаты и другую символику практически никто с собой не принес. В районе Красных ворот в Москве, по оценкам корреспондента DW, на пике собрались 1-1,5 тыс. демонстрантов.
Пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс написала в Twitter, что, по ее данным, поступают "многочисленные сообщения о задержании журналистов в жилетах с надписями "пресса" во время освещении протестов" в России. "Российские власти должны уважать международные права человека и свободу прессы", — подчеркнула она.
Супруга оппозиционера Юлия Навальная вышла на акцию в районе Сокольники в Москве. Ее фото размещено в Instagram. По данным телеканала "Дождь", вскоре Навальную задержали. Политики Дмитрий Гудков и Александр Соловьев присоединились к митингующим у Тверского районного суда в Москве, передало сетевое издание Sota Vision.
Протестующие в Москве продолжают движение к следственному изолятору "Матросская тишина", где содержится оппозиционер Алексей Навальный. Полиция пытается опередить шествие, автомобили правоохранителей следуют к СИЗО.
В ходе несогласованных акций протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального задержали 1502 человека, следует из данных правозащитной организации ”ОВД-Инфо” на 14:03.
Больше всего задержанных в Москве (307), следом идут Красноярск (147), Владивосток (117), Новосибирск (99) и Санкт-Петербург (97).
15.00. В Петебрурге участники протестной акции собрались у Мариинского дворца, где располагается Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Как передало агентство "Интерфакс", перед дворцом собралось несколько сотен человек, активисты заняли ступени у входа в городской парламент.
Около 550 человек приняли участие в акции протеста в Омске, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Омской области. По данным полиции, 62 человека задержаны.
В Новосибирске при температуре в минус 20 по Цельсию прошла одна из самых масштабных акций в российских регионах. По оценкам местных СМИ, там митинговали несколько тысяч человек. Жители города прошли маршем к зданию областного правительства, его полностью оцепил ОМОН. Задержаны десятки человек.
В переулке Антоненко у Заксобрания Петербурга протестующих разделили на две части, после чего стали применять к ним силу.
По данным МВД РФ, в несанкционированный акции протеста в Москве приняли участие 2 тыс. человек. Официальных данных о числе задержанных в столице нет. Правозащитники сообщили о задержании 520 человек.
В Петербурге демонстранты вернулись от Заксобрания на Сенную площадь, и там опять начались задержания, сообщает корреспондент ”Медузы”.
Недалеко от метро "Тверская" в центре Москвы мужчина "предпринял попытку самосожжения", передало агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник. Телеграм-канал 112 пишет, что неизвестный, предположительно, облил себя бензином и поджег себя. Мужчина остался жив, ему оказывают помощь.
16.00. Продолжают поступать сообщения о жестоких избиениях протестующих. В Москве фотографа Ивана Клейменова били электрошокером и разбили голову, он задержан, сообщила ”ОВД-Инфо” его жена. В Петербурге около Сенной площади у одного из задержанных также разбита голова, передает ”Инсайдер”.
3013 человек задержаны в России к 16.30 — данные ”ОВД-Инфо”.
МИД России потребовал от Вашингтона прекратить действия, которые в Москве воспринимают как "вмешательства во внутренние дела суверенных государств". Соответствующее заявление размещено в Facebook ведомства. "Грубое вмешательство США во внутренние дела России — такой же доказанный факт, как и "раскрутка" фейков и призывов к несанкционированным акциям подконтрольными Вашингтону интернет-платформами", — считают на Смоленской площади.
Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен осудил российские власти за их "жесткую" реакцию на протесты. "США осуждают постоянное применение российскими властями жесткой тактики в отношении мирных демонстрантов и журналистов уже вторую неделю подряд", — говорилось в его заявлении в Twitter. "Мы вновь призываем Россию освободить тех, кто задержан за осуществление своих прав", — подчеркнул Блинкен.
17.00. РБК распространил информацию по поводу попытки самосожжения в центре Москвы на улице Большая Бронная.
В МВД заявили, что ему оказал помощь находившийся рядом полицейский, а также присутствующие на месте происшествия.
Как передает ”РИА Новости” со ссылкой на источник в медицинских кругах, мужчина с ожогами примерно 60% тела направлен в реанимации в НИИ им. Склифосовского.
Как уточняет Telegram-канал 112, мужчина боролся с мошенниками, которые обманули его и отобрали у него квартиру. Источник ”РИА Новости” сообщил, что мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере, возможной причиной произошедшего собеседник агентства назвал ”личные имущественные отношения”.
Задержан известный политик Илья Яшин.
В 17.25 ”Команда Навального” объявила шествие в Москве завершенным (но задержания пока продолжаются).
На 17.40 в Москве больше тысячи задержанных (всего по России — 3614). Это данные ”ОВД-Инфо”.
18.00. Протестующие, которые шли по Садовому кольцу в Москве, разбились на небольшие группы и разошлись, передает корреспондент ”Медузы”. Информации о больших скоплениях протестующих в Москве к этой минуте нет.
Это суперуспешная акция, заявил в эфире "Дождя" директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов: "Наша идея, что штабы Навального смогут в своих городах координировать протест через телеграм-каналы, сработала".
В России на несогласованных акциях протеста в поддержку Навального задержали 4027 человек, следует из данных «ОВД-Инфо» к 18:15.
Больше всего задержанных правозащитники зафиксировали в Москве — 1167, в Санкт-Петербурге задержаны 862 человека. Следом идут Красноярск (194), Нижний Новгород (138), Тверь (123), Владивосток (122) и Новосибирск (103).
В МВД пока не называли общее число задержанных по стране, отдельные управления ведомства по регионам приводили статистику.
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