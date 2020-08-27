ВИДЕО | "Проблем больше, чем нам хотелось бы. Начало учебного года может усугубить ситуацию". Правительство рассказало о COVID-19 и санкциях против Беларуси

Главными вопросами конференции стали ситуация с коронавирусом в стране и установление санкций в отношении лиц, причастных к фальсификации выборов в Беларуси.

Ратас начал с коронавируса. Он отметил, что сейчас имеется ”два очень сложных места” — Кохтла-Ярве и Йыхви. На настоящий момент под наблюдением находится около 400 близких контактов. По словам Ратаса, пока Департамент здоровья держит ситуацию под контролем, но начало учебного года может усугубить ситуацию.

Ратас отметил важность вопроса самоответственности и сказал, что когда человек чувствует себя плохо, то он не должен идти развлекаться. ” Это очень важно соблюдать. В противном случае будут страдать все. Экономика, туризм, общее благосостояние”, — заявил премьер.

”Ситуация сложная”, — сказал в свою очередь Март Хельме и добавил, что новая волна в мире наступила слишком быстро и неожиданно. Он отметил, что сейчас правительства всех стран стоят перед дилеммой: закрывать страны полностью, как это было сделано при первой волне (и тогда последствия будут очень плачевными) или внедрять запреты на локальном уровне, исходя из эпидемиологической ситуации. Министр добавил, что сейчас Финляндия пытается всеми силами избежать закрытия сообщения с Эстонией.

Говоря о белорусском вопросе, Хельме снова обвинил журналистов в дезинформации. Он заявил, что никаких разногласий в отношении событий в Беларуси в правительстве никогда не было. Министр отметил, что была здоровая дискуссия, но не разногласия, как это в некоторых случаях преподносилось в прессе.

Министр Райво Аэг в свою очередь заявил, что здоровье населения — очень важно, но если общественно будет бедным и люди безработными, всем будет плохо. ”Что важнее: здоровое население или бедное?” — задал он риторический вопрос и добавил, что в этом вопросе необходимо найти разумные компромиссы. Аэг подчеркнул, что для того, чтобы была возможность вкладывать в здоровье населения, необходимо иметь средства, а это дает экономика.

Таави Аас согласился, что необходимо найти такие решения, которые в случае необходимости сохранят для людей возможность передвижения между разными странами. Тем не менее, Аас призвал жителей Эстонии не путешествовать без особой необходимости. Он тоже отметил, что начало учебного года может усугубить ситуацию и что для экономики крайне важно сохранить свободное сообщение с Финляндией.