ВИДЕО | Про скандал с Porto Franco и коронавирус. Пресс-конференция Михаила Кылварта на русском языке

Смотрите видео!

В пресс-конференции принимают участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, советник отдела по слежению и контролю за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ирина Донченко.

Ирина Дочнеко прокомментировала ситуацию с распространением вируса в Эстонии:

аболеваемость по уездам несколько разнится, в Харьюмаа и Ида-Вирумаа мы наблюдаем стабилизацию ситуации, значит, меры (ограничений) справедливы. Но уровень заболеваемости по-прежнему стабильно высокий.

По местам заболеваемости — никаких новостей не произошло — на первой неделе больше всего процент заболеваемости был в кругу семьи (около трети случаев), также заражаются на рабочих местах (9%). Выросла заболеваемость в домах по уходу — на прошлой неделе в два раза.

Продолжается регистрация завозных случаев — их было 2% от всех, больше всего завозится из России и Финляндии.

Не совсем хорошо с ношением маски в Ласнамяэ и Маарду. Департамент здоровья просит носить маску, потому что это снижает риск заболеть.

Михаил Кылварт о последних решениях городского правительства:

Было принято решение ввести дополнительные методы поддержки юридических лиц в связи с ограничениями, которые были введены со стороны государства. Наша цель в первую очередь помочь некоммерческим объединениям, частным школам по интересам, спортивным клубам. Город не будут взимать арендную плату с них, если они проводили свои занятия в залах и холлах, которые принадлежат городу. Сейчас нет особого положения, но ситуация в некоторых областях схожа.

Также были введены методы, которые были реализованы весной, чтобы поддержать предпринимателей. Один из них — сокращение времени на оплату счетов, которые выставляют нам партнеры, чтобы обеспечить их оборотными средствами.

Как коснулись следственные действия?

Вчера были произведены обыски, опросы работников, обыски прошли и в моем кабинете, а также кабинете вице-мэра Эхи Вырк. Как утверждает полиция безопасности, в отношении работников мэрии у них нет никаких подозрений и претензий. Все опросы проходили в статусе свидетелей. Несмотря на то, что мы получили такое заверение, мы решили своими силами проверить решение по наложению сервитута. Все решения, которые принимает мэрия проходят круг согласований, чиновники, финансовая служба, правовая служба. Мы решили детально повторить этот круг. Сейчас мэрия работает в штатном режиме. Но мы понимаем, что возможностей у КаПо больше, чем у таллиннской мэрии.