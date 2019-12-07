07.12.2019, 13:12
ВИДЕО | Президент Керсти Кальюлайд подписала рождественские открытки. В этом году они особенно экологичные
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подписала 2700 рождественских открыток с поздравлениями на эстонском, русском, английском, французском и немецком языках.
В этом году автором президентской рождественской открытки стала иллюстратор и тату-мастер Эйли Лепик. Кроме того, открытки напечатаны на 100% переработанной бумаге с использованием натуральных чернил.
"Спокойного Рождества и частливого Нового Года!" — поздравила президент в Facebook.
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