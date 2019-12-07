ВИДЕО | Президент Керсти Кальюлайд подписала рождественские открытки. В этом году они особенно экологичные

В этом году автором президентской рождественской открытки стала иллюстратор и тату-мастер Эйли Лепик. Кроме того, открытки напечатаны на 100% переработанной бумаге с использованием натуральных чернил.

"Спокойного Рождества и частливого Нового Года!" — поздравила президент в Facebook.