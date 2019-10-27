ВИДЕО | Президент Керсти Кальюлайд: Отт и Мартин, это было мощно! Вся Эстония гордится!

”Отт и Мартин, то, что вы сделали на этих выходных, мощно! Вся Эстония гордится”, — сказала президент.

Она отметила, что те эмоции, которые они дали нам сейчас и давали до этого, бесценны. ”Сини-черно-белые флаги вывешены везде. За неделю до этого большого события, и спустя неделю. Где бы мы не оказались”.