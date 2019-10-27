27.10.2019, 16:18

ВИДЕО | Президент Керсти Кальюлайд: Отт и Мартин, это было мощно! Вся Эстония гордится!


rus.delfi.ee
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ВИДЕО | Президент Керсти Кальюлайд: Отт и Мартин, это было мощно! Вся Эстония гордится!
Foto: Reporter Images, EPA/Scanpix

Сегодня эстонские гонщики Отт Тянак и Мартин Ярвеоя стали чемпионами мира по ралли. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в своем видеопослании поблагодарила спортсменов.

”Отт и Мартин, то, что вы сделали на этих выходных, мощно! Вся Эстония гордится”, — сказала президент.

Она отметила, что те эмоции, которые они дали нам сейчас и давали до этого, бесценны. ”Сини-черно-белые флаги вывешены везде. За неделю до этого большого события, и спустя неделю. Где бы мы не оказались”.

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