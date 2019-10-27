27.10.2019, 16:18
ВИДЕО | Президент Керсти Кальюлайд: Отт и Мартин, это было мощно! Вся Эстония гордится!
Сегодня эстонские гонщики Отт Тянак и Мартин Ярвеоя стали чемпионами мира по ралли. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в своем видеопослании поблагодарила спортсменов.
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