ВИДЕО | Президент Кальюлайд участвует в парусной регате. Команда зажигательно начала день

Сегодня на регате начали третий соревновательный день, стартовали в Пярну, к вечеру прибудут в Кярдла. Кальюлайд поддерживает команду Анне-Мари Луйк Piloilleri 3.

Piloilleri 3 после двух соревновательных дней удерживает лидерство в группе ORC III.

Утром Piloilleri 3 мощно начали день — вместе с Кальюлайд подняли настроение под бессмертную композицию "Sinu valinud ma".