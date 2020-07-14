14.07.2020, 13:16
ВИДЕО | Президент Кальюлайд участвует в парусной регате. Команда зажигательно начала день(19)
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в качестве приглашенного участника сегодня участвует в парусной регате пролива Муху.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в качестве приглашенного участника сегодня участвует в парусной регате пролива Муху.
Сегодня на регате начали третий соревновательный день, стартовали в Пярну, к вечеру прибудут в Кярдла. Кальюлайд поддерживает команду Анне-Мари Луйк Piloilleri 3.
Piloilleri 3 после двух соревновательных дней удерживает лидерство в группе ORC III.
Утром Piloilleri 3 мощно начали день — вместе с Кальюлайд подняли настроение под бессмертную композицию "Sinu valinud ma".
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